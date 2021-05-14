Кристина Орбакайте решила рискнуть здоровьем своих близких

14.05.2021 | 06:17

Кристина Орбакайте отправилась путешествовать по Европе с родными.

Певица живет то в США, то в России. В Америке у дочери Аллы Пугачевой есть квартира и дом. Ее дочь Клавдия в 2020 году пошла в Соединенных Штатах в школу.

Весной Кристина Орбакайте вернулась по работе в Москву и увиделась с близкими. Но звезда не любит засиживаться на одном месте. Она обожает путешествовать. Так, они с супругом и наследницей недавно отправились в Италию.

Звездная семья наслаждалась достопримечательностями страны и устраивала себе шоппинг. В сторис своего инстаграм-аккаунта артистка выложила видео из аэропорта Милана. Кристина Орбакайте отметила, что они летят путешествовать дальше.

При этом исполнительница выглядела очень модно: в джинсах палаццо и черной косухе. Образ певица дополнила солнцезащитными очками. Фолловеры восхитились молодежным стилем и красотой знаменитости. Они осыпали ее комплиментами.

Примечательно, что сейчас многие россияне отказываются от путешествий за границу из-за все еще царящей там пандемии коронавируса. Во многих странах и по сей день действуют ограничительные меры для местных граждан и туристов.