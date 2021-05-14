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Исчезновение Алины Кабаевой после родов огорчило поклонников

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Накануне прославленная гимнастка отпраздновала день рождения. Пользователи не остались в стороне.

Многие принялись активно поздравлять Алину Кабаеву и оставлять ей теплые послания. Они отмечали, что очень скучают по частым интервью спортсменки и запоминающимся выходам в свет. Отметим, что в последнее время звезда почти не посещает мероприятия и старается держаться в стороне от представителей прессы.

Другие же вспомнили о событиях, произошедших в 2019 году. Тогда в Сети внезапно появилась новость о том, что гимнастка родила двойню. Откуда она появилась – никто до конца не понял, но некоторые издания тут же распространили ее. В сообщении был назван и роддом, в котором якобы появились на свет дети.

Несмотря на громкое обсуждение, комментария от Алины Кабаевой так и не последовало. Журналисты просто не смогли остаться в стороне и провели расследование. Они отправились в указанное медицинское учреждение, опросили работников и пациентов. Одна женщина рассказала, что недавно учреждение пошло на крайние меры. Сперва появились люди в форме с рациями, а затем женщинам, лежащим на определенных этажах, объявили о переселении. Связана ли подобная паника с родами гимнастки – ответить никто так и не смог.

После громкого скандала спортсменка окончательно пропала. Поклонники постоянно умоляют ее о встрече и возвращении на мероприятия, но все тщетно. Все последние новости о жизни знаменитости стараются собирать и публиковать ее фан-аккаунты. Однако и им известно не так много.

Источник — dni.ru
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