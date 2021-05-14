Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|21:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Полезное

И все-таки Ходченкова: Семен Слепаков признался в разводе

Печать

Слухи о разводе Семена Слепакова появились еще в 2019 году, однако официального подтверждения пришлось ждать долго.

О расставании юмориста с супругой Кариной случайно проболталась Ксения Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!". Тогда телеведущая заявила, что журналисту пора позвать резидента Comedy Club на программу, так как он теперь снова завидный жених.

Семен Слепаков не стал комментировать эти слова и после этого даже вышел в свет с супругой. Страсти вокруг личной жизни подутихли, и вот теперь юморист наконец рассказал правду.

В личном блоге артист опубликовал пост, в котором в стихотворной форме ответил на все слухи и сплетни вокруг его персоны. Судя по всему, артиста хорошенько взбесили хейтеры. Среди прочего в произведении были и строчки про расставание с женой. "Я в браке давно уж не состою, Не буду вас утомлять Деталями. Грустно, но се ля ви Нас прошлой осенью развели (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Семен Слепаков. Свое стихотворение юморист сдобрил отборным матом.

Впрочем, пользователи Сети спокойно отнеслись к нецензурной брани на странице артиста. Поклонники поддержали звезду, пожелав мудрости и сил. "Долго же ты собирался с мыслями", "Не оправдывайся Семен, не надо.. Все равно не поверят.. Гни свою линию", "Браво за стих, и отдельно за внятную личную позицию! Мало стало адекватных людей, увы", "Как всегда, гениально", – написали в комментариях.

После того, как Собчак проговорилась о разводе Семена, сразу же появилась информация, что Слепаков встречается со Светланой Ходченковой. Юморист и актриса предпочли не комментировать эти слухи, которые после появления данных о разводе только усилились.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте