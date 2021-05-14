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Екатерина Андреева забыла о своей работе

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59-летняя Екатерина Андреева восхитила публику прекрасной физической формой.

Теледива не устает радовать поклонников интересными снимками и видео в своем инстаграм-аккаунте. Звезда эфира активно ведет микроблог, делясь кадрами из многочисленных путешествий.

Многих интересует, как Екатерина Андреевой удается выглядеть так молодо и привлекательно. Знаменитость не раз подчеркивала, что ведет активный образ жизни, занимается спортом и внимательно следит за здоровьем.

На сей раз ведущая Первого канала поделилась роликом из бассейна в горах. На видео теледива грациозно прыгает в воде в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

Восторженные отзывы комментаторов не заставили себя долго ждать. "Фантастика! Грация, изящество, расслабление", "Фея", "Просто шедевр", "Екатерина, вы очень красивая во всем", – отреагировали на публикацию подписчики.

Телеведущая обожает путешествовать. Звезда объездила уже полмира. Екатерина Андреева всегда делится фото и видео из путешествий в своем инстаграм-аккаунте. Некоторые подписчики уже давно отметили, что Екатерина больше отдыхает, чем работает.

Источник — dni.ru
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