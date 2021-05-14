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66-летняя мать Алсу покорила Интернет своей внешностью

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В честь большого праздника певица Алсу показала фото с родителями. Мама звезды собрала множество комплиментов.

Накануне исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте поздравления с благословенным для всех мусульман праздником Ураза-Байрам. Свои пожелания "здоровья, добра и света" певица Алсу сопроводила серией снимков, на которых она запечатлена с любимыми родителями.

Семейные кадры сделаны в известном месте – одной из самых красивых мечетей в мире, расположенной в ОАЭ. Однако поклонники певицы больше обратили внимание не на мечеть, а на внешний вид матери певицы – Разии Исхаковны. Подписчики отметили, что для 66 лет женщина выглядит просто прекрасно, и буквально завалили родительницу Алсу комплиментами.

"Мама такая красиваяяяя" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) ,"Красивые какие все, мамочка невероятная", "Какая у вас красивая мама!", "Мама совсем молоденькая, ни одной морщины!".

Многие отмечают, что у Алсу идеальная семья. И гены в ней работают каким-то удивительным образом. Совсем недавно 37-летняя Алсу делилась с подписчиками видеороликом со своей старшей дочерью – Микеллой Абрамовой. Тогда множество комплиментов получила сама певица, которая показалась фолловерам младше своей 13-летней дочери. Публика пришла к выводу, что красотой певица Алсу точно затмила свою наследницу.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

"Мама совсем молоденькая, ни одной морщины!".
Ботокс, пластика, "шпаклевка", фильтры фотошоп.

Гость||

Вот такая вот ботоксная алсуй.

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