Жена известного актера избила журналистку, которую затем уволили с Первого канала

13.05.2021 | 15:56

Журналистка Лилия Федорова, которая вместе со съемочной группой программы «Пусть говорят» на Первом канале снимала сюжет о собаке актера Михаила Полицеймако, рассказала, как ее избила жена известного артиста. Об этом она сообщила в комментарии изданию «Подъем».

По словам Федоровой, когда съемочная группа уходила от писателя Валентина Лаврова, который пожаловался на питомца Полицеймако, из одной из квартир на втором этаже вышла женщина. «Женские крики, ор, оскорбления в адрес съемочной группы», — описала она происходящее. Журналисты узнали, что перед ними была супруга артиста Лариса.

Федорова отметила, что женщина догнала оператора и начала бить его по голове, а затем напала на журналистку. «В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично. У меня от резкой боли закружилась голова, отнялась рука, я упала», — рассказала Федорова и добавила, что после произошедшего провела три недели в больнице.

Журналистка отметила, что Первый канал встал на сторону жены Полицеймако и принес ей извинения. При этом на Федорову, по ее словам, оказывают «всяческое давление» и «настаивают, чтобы она забрала заявление из полиции». Журналистка намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

«Подъем» отмечает, что Федорова сняла побои. В медицинской выписке говорится, что врачи обнаружили повреждение подмышечного нерва, отслойку сетчатки, разрыв мочки уха, растяжение связок шеи, ушибы, гематомы и ссадины.