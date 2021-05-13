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«Засасывающая дыра»: экс-ведущая «Давай поженимся» взялась за старое и напугала россиян

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Известная по программе "Давай Поженимся" Василиса Володина поделилась с народом пугающими предсказаниями на май.

В своих социальных сетях астролог рассказала, чего стоит ожидать от звезд в этом месяце. Володина еще до вчерашних событий в Казани составила гороскоп и заранее понимала, каким тяжелым для россиян станет май. В публикации Володина отметила, что непредвиденные сложности ударят по стабильности и безопасности народа.

По словам астролога, паниковать и кричать: "Караул!", не стоит. Главное – относиться к трудностям с некой благодарностью и воспринимать их как очередной жизненный опыт. Все испытания, убеждена Володина, россияне переживут.

Также астролог поделилась гражданско-правовыми предсказаниями. Василиса Володина убеждена, что изменениям подвергнутся трудовой кодекс, вопрос мигрантов и финансовых долгов. К тому же, по мнению астролога, тема коронавируса и пандемии не покинет Россию.

"Основные события будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры".

Также, Василиса Володина составила подробный гороскоп для каждого знака зодиака. По ее мнению, самыми сильными в этом месяце станут овны, близнецы, весы, стрельцы, козероги и львы.

Источник — dni.ru
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