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Раиса Рязанова не смогла сдержать слез после вопроса Кудрявцевой

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В начале прошлого года из жизни ушел единственный сын Раисы Рязановой Данила Перов. Ему был 51 год. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

В те дни Раиса Ивановна едва стояла на ногах. Она долго не могла прийти в себя, поверить в случившееся. Звезда фильма "Москва слезам не верит" вышла на связь лишь спустя три месяца после смерти сына.

Тогда она рассказала, что вечером Даниле стало холодно, он попросил жену сделать чай. Пока супруга готовила напиток, состояние Перова резко ухудшилось. Сотрудники скорой помощи приехали через несколько минут, но актер уже был мертв.

Рязанова смогла найти в себе силы жить дальше, но боль утраты, очевидно, не утихает. Беседуя с Лерой Кудрявцевой о своем сыне в шоу "Секрет на миллион", Раиса Ивановна не смогла сдержать слез.

"Что я такого страшного сделала в жизни, чтобы меня за это наказать?!" – сказала актриса.

Источник — dni.ru
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