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Показавшая округлившийся живот Варнава вышла в свет с возлюбленным

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Российская юмористка и актриса Екатерина Варнава около года состоит в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Они не афишируют отношения, лишь иногда комментируя фото друг друга в "Инстаграм". Поэтому их совместное фото в Сети сразу привлекло к себе внимание поклонников.

Пара появилась на премьере фильма Молочникова "Скажи ей". Екатерина поздравила возлюбленного с выходом картины и рекомендовала всем посмотреть ее.

Напомним, Екатерина Варнава рассказала о романе с Александром Молочниковым весной прошлого года. Звезда Comedy Woman не назвала конкретного имени возлюбленного, но отметила, что он тоже из сферы искусства. Потом пара появилась на фестивале "Кинотавр". На красной дорожке режиссер нежно обнимал Варнаву за плечо. Сейчас они уже живут вместе.

В декабре прошлого года Молочников заявил, что их роман развивался стремительно. У него сложилось ощущение, что он давно знает подругу. Тогда во время одного из интервью режиссер заявил, что у него серьезные отношения по отношению к возлюбленной.

В апреле внимательные пользователи Сети заметили на фотографиях и видео с вечеринки изменения в фигуре Варнавы. Девушка с трудом могла скрыть округлившийся живот. Артистка пришла на день рождения в платье, и в области талии оно явно было ей маловато. Тут же поползли слухи о том, что знаменитость готовится стать матерью.

Источник — dni.ru
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