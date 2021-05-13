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Оценка деятельности Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской грозит вылиться в суд

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Который день пресса на все лады обсуждает заявления знаменитого театрального и кинорежиссера, писателя Владимира Аленикова. Якобы он в одном интервью позволил себе нелестные высказывания в адрес бывшей жены Армена Джигарханяна. Корреспондент "Дни.ру" позвонил режиссеру, дабы выяснить, за что киевская пианистка попала в немилость.

"Армен вместе с Виталиной разогнал многих хороших артистов. Виталина оказалась слабым местом Армена. Ему хотелось показать, какой он крутой, как его любит молоденькая пианистка, вот и показал. Споткнулся на ней. Людей безгрешных, идеальных не бывает" – цитирует пресса якобы слова Аленикова. Но он при этом уверяет, что никогда ничего подобного не говорил!

"Это все чистый фейк, – возмущен режиссер. – Я никогда не давал интервью "Экспресс-газете". И о журналистке этой никогда не слышал, думаю, ее не существует в природе. И ничего подобного, разумеется, не говорил. В моем лексиконе и слов-то таких нет, я так не изъясняюсь! Исключено, чтобы я мог сказать о великом артисте и о моем покойном друге "хотел быть крутым!" – это выдумка желтой прессы".

Владимир Михайлович с благодарностью вспоминает работу с Арменом Борисовичем. "Нас связывали с Арменом долгие годы дружбы и сотрудничества, – уверяет режиссер. – Он играл главные роли в моих картинах "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", в сериале "Короли российского сыска", а в драматическом мюзикле "Биндюжник и Король", на мой взгляд, сыграл просто лучшую свою роль. Все это очень дорого для меня. Поэтому я с возмущением прочел в прессе ложь, которую мне приписывают".

Алеников обещает, что безнаказанной эта лживая публикация не останется. "Мои юристы уже этим занялись, – заверил режиссер. – Пусть суд разберется. Это абсолютно возмутительно! Есть же закон о клевете, должен быть закон, наказывающий журналистов за голословные бредни, тем более порочащие имена покойных, всеми любимых людей. Повторюсь, ни о Джигарханяне, ни о Цымбалюк-Романовской я ничего похожего на приписываемые мне слова cказать не мог. Я вообще не комментирую их отношения, не хожу на ток-шоу и не общаюсь с желтыми журналистами!"

Источник — dni.ru
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