Она выделяется: Киркоров нашел Пугачеву на «Евровидении»

13.05.2021 | 12:11

Уже совсем скоро начнется волнительный конкурс "Евровидение-2021". Филипп Киркоров рассказал, кто особенно запомнился ему после репетиции.

Оказалось, что поп-короля впечатлила вовсе не нашумевшая Манижа, представляющая в этом году нашу страну. Он проникся французской исполнительницей. По его словам, Барбара Прави невероятно похожа на юную Аллу Пугачеву. Она такая же искренняя и чистая. "От нее идет свет", – рассказал артист.

Филипп Киркоров отметил, что сегодня в мире все крайне депрессивно, а такие исполнители наполняют его радостью. Он считает, что Прави сильно выделяется на фоне других исполнителей. О своей подопечной Наталье Гордиенко артист тоже не забыл. Он подчеркнул, что певица точно является номером один и поддержал ее.

Напомним, не так давно стало известно, что отечественная участница Манижа решила переписать песню перед первой репетицией конкурса. Она переосмыслила некоторые строки и заменила их. Связано ли это с активной критикой ее образа, или артистку просто потянуло на креатив – остается только гадать.

Несмотря на волну негодования в адрес звезды, западные критики высоко оценили ее творчество. На портале, посвященном "Евровидению" недавно прошло голосование. Манижа заняла почетную первую строчку в рейтинге лучших. Многие поклонники певицы задумались о том, что у нее имеются большие шансы на победу.