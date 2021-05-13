Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|13:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Она выделяется: Киркоров нашел Пугачеву на «Евровидении»

Печать

Уже совсем скоро начнется волнительный конкурс "Евровидение-2021". Филипп Киркоров рассказал, кто особенно запомнился ему после репетиции.

Оказалось, что поп-короля впечатлила вовсе не нашумевшая Манижа, представляющая в этом году нашу страну. Он проникся французской исполнительницей. По его словам, Барбара Прави невероятно похожа на юную Аллу Пугачеву. Она такая же искренняя и чистая. "От нее идет свет", – рассказал артист.

Филипп Киркоров отметил, что сегодня в мире все крайне депрессивно, а такие исполнители наполняют его радостью. Он считает, что Прави сильно выделяется на фоне других исполнителей. О своей подопечной Наталье Гордиенко артист тоже не забыл. Он подчеркнул, что певица точно является номером один и поддержал ее.

Напомним, не так давно стало известно, что отечественная участница Манижа решила переписать песню перед первой репетицией конкурса. Она переосмыслила некоторые строки и заменила их. Связано ли это с активной критикой ее образа, или артистку просто потянуло на креатив – остается только гадать.

Несмотря на волну негодования в адрес звезды, западные критики высоко оценили ее творчество. На портале, посвященном "Евровидению" недавно прошло голосование. Манижа заняла почетную первую строчку в рейтинге лучших. Многие поклонники певицы задумались о том, что у нее имеются большие шансы на победу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте