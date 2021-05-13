Назван список продуктов, на которые власти будут сдерживать цены

13.05.2021 | 13:30

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание по мониторингу цен.

В ходе обсуждения был поднят вопрос о продовольственных товарах. В сообщении говорится, что инфляция начала замедляться, а ценообразование постепенно приходит в норму.

Однако Правительство огласило список продуктов, которые требует особого контроля. Среди них значатся сахар, яйца, гречневая крупа, подсолнечное масло и пшеничный хлеб. Для регулирования цен на эти позиции внедряются особые экономические инструменты.

В данный момент разрешается ситуация с льготными кредитами для производителей сахара, а также с субсидиями для некоторых работников хлебозаводов. Формирование зернового демпфера подходит к концу, а демпфер по подсолнечному маслу уже готов.

Андрей Белоусов поручил как можно скорее создать механизм, который даст возможность быстро и качественно анализировать ценообразование на мировых рынках. Это позволит более детально представлять их возможное влияние на ситуацию в стране.

В конце прошлого года на ценообразование в России обратил внимание Владимир Путин. Тогда власти приступили к сдерживанию цен на продукты питания. Предполагалось, что соглашения о заморозке стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в марте. Было принято решение об их продлении.