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Давно неразделимы: Цискаридзе признался Кабаевой в любви и раскрыл давность их отношений

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12 мая свой тридцать восьмой день рождения отмечала Алина Кабаева. Поздравить ее поспешил легендарный артист балета.

Николай Цискаридзе рассказал, что гимнастика вышла из балета, а потому они давно "неразделимы". Он подчеркнул, что для него спортсменка не только роскошная и невероятно умная женщина, но и совершенно родной человек, который давно является примером стойкости и духовной силы. Артист вспомнил, что гимнастке пришлось пройти через многое на пути к успеху.

С Алиной Кабаевой артист познакомился около 30 лет назад. Тогда Ирина Винер часто приводила к нему на спектакли своих учениц. Долгие годы мама спортсменки является близким другом Николая Максимовича, а потому все взлеты и падения звезды он воспринимает как свои собственные.

В "Инстаграм" Николай Цискаридзе выложил их совместное фото, а также видео выступлений гимнастки. Он отметил, что восхищается Алиной, а также признался ей в любви. "Твой Колька! Обнимаю", – написал артист.

Пользователи охотно поддержали Цискаридзе. "Гениальная спортсменка", "Богиня", "Алина – настоящий пример сильной женщины", "Обожаю ее за талант, упорство и красоту", "Спасибо за Ваш пост! Потрясающая спортсменка!", "Да! Такая прекрасная женщина заслуживает, чтобы в любви ей признавались на весь мир", "Замечательная и гениальная", – восхищались поклонники.

Источник — dni.ru
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