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«Черный грибок» назвали новым и опасным осложнением Covid-19

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Специалисты фиксируют резкое увеличение случаев редкого заболевания.

Индийские врачи уже выпустили предупреждение о том, что некоторые пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, подвергаются более высокому риску заражения зачастую смертельным грибковым заболеванием под названием мукормикоз, сообщает издание Le Figaro.

"Эта инфекция, при которой требуется иссечение пораженной ткани, обычно встречается очень редко. Однако в последние недели в индийских больницах резко возросло количество заболевших. Данное новое осложнение Covid-19 не было описано в первые дни эпидемии. Такое явление, по-видимому, главным образом затрагивает Индию: три четверти случаев, описанных в научной литературе, происходят из этой страны", - пишет французская журналистка Сесиль Тибер.

Только в апреле индийский доктор Акшай Наир встретил 40 пациентов с мукормикозом. Из них 11 человек из-за этого грибка подверглись поражению глаз.

"Другая больница Бомбея сообщила о 24 случаях заболевания за последние два месяца по сравнению с обычными 6 случаями в год, как сообщают британские СМИ", - указано в статье.

"Это заболевание существовало еще до Covid-19, но во Франции встречалось крайне редко, порядка 1 случая на 1 миллион жителей или от 50 до 100 случаев в год по всей стране", - сообщил профессор Гийом Дезубо, руководитель службы медицинской микологии при Университетской клинике Тура, которая обычно принимает от двух до трех пациентов в год.

"Но когда это возникает, болезнь оказывается опасной: летальность колеблется от 30 до 100% в зависимости от пораженных органов. Это очень серьезно", - приводит слова доктора Le Figaro.

"Мы называем это "черным грибком", потому что инфицированные ткани становятся черными, это очень впечатляюще", - дополняет коллег профессор Дезубо.

"У нас есть три препарата, но они вызывают множество побочных эффектов, которые иногда побуждают нас прекратить лечение", - продолжает врач. - "Во всех случаях потребуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить пораженный участок и попытаться сдержать инфекцию".

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Гость||

Что то разведка плохо сработала!? Это же био оружие.

Имя: Гость
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