Александр Васильев рассказал о своем сменщике в «Модном приговоре»

13.05.2021 | 17:49

Историк моды Александр Васильев рассказал, что его хотели заменить в шоу "Модный приговор", причем несколько раз.

В свежем интервью Александр Васильев рассказал, что на его место в качестве ведущего шоу на Первом канале пробовались Валентин Юдашкин и Николай Цискаридзе. Можно подумать, что модельер спит и видит, чтобы вести популярную передачу.

В беседе с Надеждой Стрелец историк моды признался, что смена ведущего могла произойти не по его воле. Васильев тактично назвал это "заменой", хотя на деле это, конечно, выглядело бы как вышвыривание.

Александр Васильев пришел в программу "Модный приговор" на Первом канале в качестве ведущего в 2009 году, сменив на посту Вячеслава Зайцева. Тогда его кандидатуру отобрали по экстренному случаю, так как программу некому было вести, а Зайцеву вдруг стало плохо.

"Мне позвонили с Первого канала и сказали — пожалуйста, у нас ЧП, Вячеслав Михайлович Зайцев тяжело заболел, у него были сердечные проблемы", – рассказал Александр Васильев.

С тех пор Васильев является бессменным ведущим передачи. Шоу принесло Александру Васильеву популярность. До этого он был известен в мире моды, но не у такой большой аудитории.

Искусствовед признается, что на программе он узнает много нового и интересного, в том числе о жизни простых людей из разных уголков страны.

Александр Васильев стал интересоваться модой с раннего детства. Его привлекала тема декораций, костюмов. Его отец был модельером, народным художником РСФСР, и сын пошел по его стопам. После школы Васильев поступил в Школу-студию МХАТ, а потом трудился художником по костюмам в Театре на Малой Бронной. Однажды Васильев переехал во Францию и поработал там со многими известными людьми.