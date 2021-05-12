Врач рассказал, к кому не приедет «Скорая помощь»

12.05.2021 | 07:00

Многие россияне задаются вопросом, почему к кому-то скорая приезжает за 5 минут, некоторые могут ждать ее по 2 часа, а то и вовсе не дождаться.

«Если человеку необходи­ма экстренная медицинская по­мощь, то время прибытия брига­ды скорой помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Экстренная медпо­мощь оказывается при внезап­ных острых заболеваниях, обост­рении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента», - рассказал главный врач Пензенской област­ной станции скорой помощи Владимир Атякшев.

Сроки ожидания помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента вызова. Если вызов подразуме­вает неотложную форму, то его также могут передать в дневные часы в поликлинику по месту жительства пациента, откуда в те­чение указанного времени при­дет участковый врач-терапевт (бригада неотложной помощи).

Решение о том, какой вид помощи требуется человеку, принимает фельдшер, который фиксирует вызовы. Время при­бытия скорой напрямую зависит от того, как человек, который вызывает по телефону медра­ботников, опишет состояние больного. Есть определенные алгоритмы вопросов и ряд при­знаков по каждому состоянию, которые помогают довольно точно определить, какая именно помощь требуется.

Владимир Атякшев привел пример. «Диспет­черу одновременно поступили вызовы, связанные с падением человека с высоты, повышен­ным артериальным давлением и укусом клеща. В первую оче­редь машина помчится к человеку, упавшему с высоты. За­тем бригада отправится решать проблему с давлением или вы­зов передадут в поликлинику в кабинет неотложной помощи. А жертве клеща порекомендуют обратиться в поликлинику, так как сиюминутной угрозы для жизни нет», - заявил главный врач.