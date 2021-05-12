Врач рассказал, к кому не приедет «Скорая помощь»

Многие россияне задаются вопросом, почему к кому-то скорая приезжает за 5 минут, некоторые могут ждать ее по 2 часа, а то и вовсе не дождаться.
«Если человеку необходима экстренная медицинская помощь, то время прибытия бригады скорой помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Экстренная медпомощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента», - рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой помощи Владимир Атякшев.
Сроки ожидания помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента вызова. Если вызов подразумевает неотложную форму, то его также могут передать в дневные часы в поликлинику по месту жительства пациента, откуда в течение указанного времени придет участковый врач-терапевт (бригада неотложной помощи).
Решение о том, какой вид помощи требуется человеку, принимает фельдшер, который фиксирует вызовы. Время прибытия скорой напрямую зависит от того, как человек, который вызывает по телефону медработников, опишет состояние больного. Есть определенные алгоритмы вопросов и ряд признаков по каждому состоянию, которые помогают довольно точно определить, какая именно помощь требуется.
Владимир Атякшев привел пример. «Диспетчеру одновременно поступили вызовы, связанные с падением человека с высоты, повышенным артериальным давлением и укусом клеща. В первую очередь машина помчится к человеку, упавшему с высоты. Затем бригада отправится решать проблему с давлением или вызов передадут в поликлинику в кабинет неотложной помощи. А жертве клеща порекомендуют обратиться в поликлинику, так как сиюминутной угрозы для жизни нет», - заявил главный врач.