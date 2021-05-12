Стала известна новая должность Кириенко

12.05.2021 | 22:13

Известный политик и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко получит новую должность.

Сразу два источника просветительского общества «Знание» сообщили РБК, что Кириенко в ближайшее время станет главой наблюдательного совета.

«На съезде общества «Знание», который пройдет в Москве, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко будет избран председателем набсовета организации», — сообщили журналистам.

Председателем координационного совета выберут первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебову. Кандидатуры Кириенко и Глебовой предложили в Минобрнауки, которое учредило общество «Знание», сообщает URA.RU.

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