Обессиленная Светличная сделала последние наставления наследникам

12.05.2021 | 13:14

Состояние Светланы Светличной давно вызывает опасения у всех неравнодушных. Журналистам удалось связаться с ней.

Не так давно актриса оказалась в больнице. Врачи подозревали у Светланы Афанасьевны инсульт, но подтверждения диагноз так и не получил. К счастью, звезда отправилась домой. Однако позднее ей снова стало хуже.

Теперь Светлана Светличная говорит, что чувствует себя плохо, а старая травма головы не дает ей покоя. Сейчас артистку мучает невыносимая слабость. Она даже не уверена, сможет ли самостоятельно выйти из дома и дойти до ближайшего магазина. Ничто ее больше не радует.

15 мая Светлане Афанасьевне исполнится 81 год. Отмечать день рождения она не планирует. Актриса рассказала, что для нее это очень солидный возраст, а праздничное настроение и вовсе отсутствует. Что будет дальше звезда не знает и загадывать не хочет. Однако она уже оставила наследникам все наставления. "Надеюсь, похоронят достойно", – заявила артистка.

Журналисты пришли в ужас от услышанного и поинтересовались, по какой причине Светлана Светличная уже готовится к смерти. Она ответила, что слишком плохо себя чувствует, а желания вести активный образ жизни у нее больше нет. Во многих проблемах она винит завистливых и злых людей, окружавших ее всю жизнь.