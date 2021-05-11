В последнее время в Интернете активно обсуждается информация о том, что средствами материнского капитала необходимо воспользоваться в течение шести месяцев. Если этого не сделать, то все деньги уйдут на будущую накопительную пенсию мамы.
«К сожалению, такая информация есть на просторах Интернета, но она не соответствует действительности. Это неправильная трактовка нововведений, которые касаются распоряжения материнским капиталом и будущей накопительной пенсии мамы», - заявил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Денис Козлов.
Изменения были внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Они касаются тех женщин, которые уже направили средства материнского капитала на формирование своей будущей накопительной пенсии, но передумали по тем или иным жизненным обстоятельствам.
«Они могут написать заявление в ПФР и отозвать ранее направленные средства маткапитала из накопительной пенсии, причем как с учетом полученного инвестиционного дохода, так и без него по желанию женщины», - подчеркнул Денис Козлов.
В этом случае владельцу сертификата дается ровно шесть месяцев с даты направления ему информации о поступлении возвращенных средств для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на любое другое направление. Например, на улучшение жилищных условий или образование детей.
Если женщина не определилась, куда направить отозванные средства маткапитала, то до истечения шести месяцев она должна подать заявление о продлении срока подачи заявления о распоряжении еще на шесть месяцев. Если в указанный срок ни одно из заявлений не будет представлено, то средства материнского капитала снова вернутся на накопительную пенсию. Других ограничений по срокам использования нет.