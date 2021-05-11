11.05.2021 | 14:11

В последнее время в Интернете актив­но обсуждается инфор­мация о том, что средствами материнского капитала необходимо воспользоваться в тече­ние шести месяцев. Если этого не сделать, то все деньги уйдут на буду­щую накопительную пен­сию мамы.

«К сожалению, та­кая информация есть на просторах Интернета, но она не соответствует действительности. Это неправильная трактовка нововведений, которые касаются распоряжения материнским капиталом и будущей накопительной пенсии мамы», - заявил замести­тель управляющего отде­лением Пенсионного фон­да России по Пензенской области Денис Козлов.

Изменения были внесе­ны в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни­тельных мерах государ­ственной поддержки се­мей, имеющих детей». Они касаются тех женщин, которые уже направили средства материнского капитала на формирова­ние своей будущей на­копительной пенсии, но передумали по тем или иным жизненным обстоятельствам.

«Они могут на­писать заявление в ПФР и отозвать ранее направлен­ные средства маткапитала из накопительной пенсии, причем как с учетом полу­ченного инвестиционного дохода, так и без него по желанию женщины», - подчеркнул Денис Козлов.

В этом случае владель­цу сертификата дается ровно шесть месяцев с даты направления ему ин­формации о поступлении возвращенных средств для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на любое другое направле­ние. Например, на улуч­шение жилищных условий или образование детей.

Если женщина не опре­делилась, куда направить отозванные средства мат­капитала, то до истечения шести месяцев она должна подать заявление о про­длении срока подачи заяв­ления о распоряжении еще на шесть месяцев. Если в указанный срок ни одно из заявлений не будет пред­ставлено, то средства ма­теринского капитала снова вернутся на накопитель­ную пенсию. Других ограничений по срокам использования нет.