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«Провокация»: Газманов возмутился песней немцев из Rammstein на День Победы

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Родион Газманов в личном блоге высказал недовольство по поводу исполнения песни Rammstein в День победы.

Молодой человек заявил, что накануне он слушал в машине радио и вдруг понял, что в ротацию включили песню Deutchland группы Rammstein. Он отметил, что в День Победы эта композиция неуместна.

Некоторые подписчики попытались убедить Родиона Газманова в том, что слова песни не несут в себе никакой агрессии, однако артист в этом не уверен.

"Внезапность, атака, Германия превыше всех" – это, вроде как, официальный перевод, ну да ладно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подчеркнул музыкант.

"Я не кричу "запретить, казнить, наказать", конечно же", – отметил Родион Газманов. Однако, несмотря на это, молодой человек считает, что выбор композиции был довольно неудачным для исполнения в святой для многих праздник. Поклонники поддержали артиста, отметив, что подобное можно расценивать как провокацию.

"Согласен, это, как провокация и плевок", "9 мая это ставить было лишним", "Прав, но по моему на таких людей не стоит обращать внимание", "Неожиданно было услышать эту песню на 9мая!Могли бы найти подходящий плейлист в честь праздника!", "Это надо расценивать как провокацию", "Некоторые поступки трудно понять", – написали в комментариях.

Источник — dni.ru
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Гость||

Родион- ветеран боевых действий,воевал в Сирии,у него медаль.Его гнев справедлив.

Гость||

Где-то прослушал в машине и сразу вывод. Чистый пиар.

Имя: Гость
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