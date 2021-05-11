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«Наши дети — это все»: певица Слава дала волю эмоциям из-за дочери

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Певица Слава поделилась радостью в инстаграм-истории. Наследница звезды сделала мощный прорыв.

В мире шоу-бизнеса немало женщин, которые нашли баланс между карьерой и личной жизнью. Среди них — 40-летняя певица Слава, родившая двоих дочерей. Звездная брюнетка восхищается своими детьми и делает все для того, чтобы они добились успеха. Старшая наследница артистки Александра Морозова уже сделала первые шаги в модельной карьере. Новое достижение девушки заставило певицу Славу рыдать. Знаменитость включила камеру и сообщила поклонникам радостную новость со слезами на глазах.

Артистка объявила, что Александра получила неожиданное предложение от российского бренда одежды. Девушка стала лицом компании и теперь ее фотография украшает рекламные щиты. Певица Слава считает это невероятной удачей, она поздравила 22-летнюю дочь, передавая через объектив бурю нахлынувших впечатлений.

"Я так счастлива, так приятно, когда обращают внимание на твоего зайчонка. Конечно, наши дети — это все", — выразилась довольная мать.

Поклонники певицы Славы перекочевали в инстаграм Александры и бросились ставить лайки на ее фото. Звездная наследница получила немало теплых слов и комплиментов. Девушка до сих пор не может поверить в то, что стала амбассадором. "Еще раз поняла, что все мечты сбываются, нужно только дать время", — выразилась дочь певицы Славы.

Источник — dni.ru
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