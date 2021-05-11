Доктор Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при тяжелой болезни

11.05.2021 | 07:26

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку большинства тяжелобольных.

По мнению специалиста, только движение может сохранить жизнь пациента. Он рекомендовал всем, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, не прекращать физическую активность.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — заявил Мясников в интервью РИА «Новости».

По словам телеведущего, больному надо максимально сохранить и продолжить свою физическую деятельность. Мясников уверен, что двигаться нужно также и лежачим больным, совершая упражнения в постели.

Врач также рассказал о шкале распознавания активности пациента больницы. Больной заполняет анкету с различными вопросами, после чего получает от доктора примерный прогноз для себя.

Ранее телеведущий предостерег людей, которые имеют на свое теле большое количество родинок. По его мнению, такой признак может сигнализировать о развитии злокачественной опухоли.