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66-летний знаток Друзь признал поражение в споре с ребенком

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В понедельник, 10 мая, исполнилось 66 лет члену интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Александру Друзю.

В знаменательную дату несколько приятелей знатока тепло поздравили именинника. Среди них - Виктор Сиднев, с которым Друзь дружит уже 40 лет. Их дети росли вместе. Сиднев высказался об эрудите в интервью Nation News.

"Саша — замечательный человек, всегда готовый помочь. Сейчас он очень заботливый дед — уделяет много времени внучкам. Я вижу, как он по ним скучает в разлуке. Чего желают в наше время? Здоровья, как и всем нам, спортивного творческого долголетия. Саша — был и остается сильнейшим игроком в "Что? Где? Когда?". Сейчас подрастает молодое поколение, заявляя свои амбиции. Но мне кажется, что Саша еще много лет сможет с ними соперничать, а самое главное — многому научить!" — рассказал Сиднев.

Вспомнил знаток и о споре Друзя с дочерью Мариной. Когда она была в шестом классе, шестикратному обладателю "Хрустальной совы" пришлось признать, что он был неправ.

"Они спорили бежал ли Кропоткин из Петропавловской крепости. Когда мы уже были дома в Петербурге, Марина принесла книжку для детей, где было написано про Кропоткина. Там значилось, что, действительно, Кропоткин сидел в Петропавловской крепости, но бежал он из тюремной кареты, когда его везли из больницы. То есть фактически, он не бежал из крепости, как утверждал Друзь. Саша очень ревностно к этому относился. Потом обе его дочери играли в "Что? Где? Когда?" и были довольно заметными игроками", — сообщил Виктор Сиднев.

Источник — nation-news.ru
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Гость||

Чмошник

Лжец украл любимую передачу. Не могу смотреть ее после скандала с этим уродом . Прёт враньём

Гость||

Да уж, передача и так дух интеллектуальной импровизации потеряла, коммерческой стала, когда вместо книг стали деньги на кон ставить. А уж после этого скандала совсем в обычную постановку превратилась.

Гость||

Гость писал(a):

Лжец украл любимую передачу. Не могу смотреть ее после скандала с этим уродом . Прёт враньём
Давно перестал смотреть. Шоу постановочное. Вранье, это точно!

Гость||

Кто вместо призов книг стали разыгрывать деньги и полезли банкиры и другая подобная шушера вот тогда и закончилась эта передача, жаль.

Имя: Гость
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