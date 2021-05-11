5 000 - 10 000 рублей: названы условия получения матпомощи от государства

По закону адресная материальная помощь оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже 100% регионального прожиточного минимума.
Для трудоспособного гражданина эта сумма в Пензенской области составляет 10396 руб., а для пенсионера — 7953 руб.
Кроме того, на матпомощь могут рассчитывать граждане, нуждающиеся в проведении дорогостоящих операций, лечении, приобретении лекарственных средств, средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий; граждане, пострадавшие от пожаров, наводнений, иных стихийных бедствий.
Для получения матпомощи гражданам нужно обратиться с заявлением в центры социального обслуживания по месту жительства. После чего работники учреждения проводят обследование материально-бытового положения семьи или одиноко проживающего.
В прошлом году адресная матпомощь в связи с тяжелым материальным положением была оказана 650 семьям. Средний размер выплаты составил 2882 рубля, пострадавшим от пожаров — 5000—10000 рублей.