5 000 - 10 000 рублей: названы условия получения матпомощи от государства

11.05.2021 | 13:55

По закону адресная ма­териальная помощь оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам, которые имеют сред­недушевой доход ниже 100% регионального прожиточного минимума.

Для трудоспособного гражданина эта сумма в Пензенской области составля­ет 10396 руб., а для пенсионера — 7953 руб.

Кроме того, на матпомощь могут рассчитывать граждане, нуждающиеся в проведении дорогостоящих операций, лечении, приобретении лекарственных средств, средств реабилитации, протезно-ортопедических изде­лий; граждане, пострадавшие от пожаров, наводнений, иных стихийных бедствий.

Для получения матпомощи гражданам нужно обратиться с заявлением в центры социаль­ного обслуживания по месту жи­тельства. После чего работники учреждения проводят обследование материально-бытового положения семьи или одиноко проживающего.

В прошлом году адресная матпомощь в связи с тяжелым материальным положением была оказана 650 семьям. Сред­ний размер выплаты составил 2882 рубля, пострадавшим от пожаров — 5000—10000 рублей.