Россияне могут получить новые выплаты от государства

10.05.2021 | 14:04

Уже подготовлены очередные изменения в законодательство. Соответствующие дополнения касаются действующей госпрограммы «Развитие культуры».

Под патронажем Министерства культуры РФ действует проект, в рамках которого россиянам, перебравшимся в деревню или небольшой город по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать один миллион рублей.

По информации журналистов издания «Парламентская газета», уже в 2022 году специалистам до 55 лет, переехавшим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры», будет выплачено по одному миллиону рублей.

Сумму в два раза больше - два миллиона рублей, могут получить те, кто в рамках этого же проекта переберется на постоянное место жительства и работы в Дальневосточный федеральный округ.

Минимальный срок, который гражданину предстоит провести на новом месте работы, не должен составлять менее пяти лет, иначе придется вернуть всю полученную ранее сумму государству. Уточняется, что подобная схема вознаграждения распространяется также на врачей и учителей.

Для получения денег, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры.