Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|15:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Россияне могут получить новые выплаты от государства

Печать

Уже подготовлены очередные изменения в законодательство. Соответствующие дополнения касаются действующей госпрограммы «Развитие культуры».

Под патронажем Министерства культуры РФ действует проект, в рамках которого россиянам, перебравшимся в деревню или небольшой город по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать один миллион рублей.

По информации журналистов издания «Парламентская газета», уже в 2022 году специалистам до 55 лет, переехавшим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский работник культуры», будет выплачено по одному миллиону рублей.

Сумму в два раза больше - два миллиона рублей, могут получить те, кто в рамках этого же проекта переберется на постоянное место жительства и работы в Дальневосточный федеральный округ.

Минимальный срок, который гражданину предстоит провести на новом месте работы, не должен составлять менее пяти лет, иначе придется вернуть всю полученную ранее сумму государству. Уточняется, что подобная схема вознаграждения распространяется также на врачей и учителей.

Для получения денег, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минимальный срок, который гражданину предстоит провести на новом месте работы, не должен составлять менее пяти лет, иначе придется вернуть всю полученную ранее сумму государству. Уточняется, что подобная схема вознаграждения распространяется также на врачей и учителей.
Китайцы пакуют чемоданы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте