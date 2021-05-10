Парад Победы можно посмотреть с эффектом присутствия из танка с Красной площади

10.05.2021 | 07:17

В воскресенье, 9 мая, в Москве прошел Парад Победы, посвященный 76-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.

В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади приняли участие 37 пеших парадных расчетов, насчитывающих 12 тысяч человек, и более 190 единиц современной боевой техники, в том числе легендарные танки Т-34 и Т-14 «Армата», комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», а также впервые – новейшие бронемашины «Тайфун-ПВО». Воздушная часть парада включала более 70 единиц авиации — вертолеты, стратегические ракетоносцы, самолеты-заправщики, истребители и штурмовики.

Владимир Путин традиционно выступил на Параде Победы. В своей речи президент отметил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы».

Все федеральные каналы показывали прямую трансляцию Парада Победы, но особенно выделился телеканал НТВ, сотрудники которого вели трансляцию одновременно с пяти камер, размещённых на трибуне Красной площади, Манежной площади, на Тверской и на Васильевском спуске. Также одну из камер расположили внутри военной техники, участвующей в параде.

«Онлайн-трансляция парада Победы в формате 360° была реализована впервые, и мы рады, что НТВ стал первопроходцем в этом направлении. Сейчас телеканалам крайне важно применять новые технологические решения и выходить за границы традиционного телевидения. В будущем мы будем применять формат 360° и для съёмок других значимых событий», - заявил генеральный директор НТВ Алексей Земский.

В настоящий момент ощутить эффект присутствия на одном из самых важных событий в стране, можно на видеохостинге youtube.