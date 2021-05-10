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«Она чудесна»: Елизавету Боярскую поздравили с пополнением

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Елизавета Боярская и Максим Матвеев завели очаровательного питомца. В семье артистов появилась кошка.

Дома у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева царят мир и любовь. Раньше звездная пара могла похвастаться роскошными апартаментами в Санкт-Петербурге, которому добавили уюта веселые дети и 18 комнатных растений, а теперь у четы появилось еще и прелестное животное. Елизавета Боярская показала в инстаграм-аккаунте кошку породы британская золотая шиншилла.

На снимках актрисы пушистое создание устроилось на лежанке, которая входит в состав высокого домика для питомцев. "Лилу, добро пожаловать в семью. Хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька", — выразилась артистка, не скрывая переполняющего ее удовольствия.

Поклонники Елизаветы Боярской остались в восторге от фотографий. Многие удивились огромным глазам кошки и ее необычному окрасу. Россияне разделили радость звезды и отправили для нее несколько теплых фраз.

"С пополнением", "Какая красавица с бездонными глазищами", "Господи, какая она нереальная", " Она чудесна. Поздравляю от всей души с новым членом семьи", "Маленькое чудо", "Получайте удовольствие от пушистого стрессо-понизителя!", "Какая милая, вся в хозяйку", "Кошатников прибыло! Ура!"— обратились пользователи Сети к Елизавете Боярской.

Источник — dni.ru
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