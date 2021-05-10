Дмитрий Шепелев раскритиковал День Победы

10.05.2021 | 09:00

Ведущий Дмитрий Шепелев спровоцировал шквал критики в свой адрес. Он нелестно высказался о празднике Победы.

Девятое мая объединяет людей разных народов, политических взглядов и вероисповеданий. Граждане радуются мирному небу над головой и отдают дань предкам, которые бились с немецкими захватчиками за свободу и независимость не только своей страны, но и многих других государств.

При этом далеко не все готовы разделить общую радость. Так, Дмитрий Шепелев обнародовал в своем "Инстаграме" свежий пост, в котором подверг сомнению форму празднования Дня Победы.

Ведущий заявил, что для него девятое мая является днем грусти, а не поводом для веселья. Шепелев отметил, что дата должна побуждать людей не забывать о чудовищных эпизодах, связанных с войной. Происходящее на улицах бывший сожитель певицы Жанны Фриске назвал мероприятием, которое призвано показать военный потенциал страны.

Большинство подписчиков отреагировали на эти слова резко негативно. "Не путайте 22 июня 1941-го и День Победы 9 мая 1945-го. День радости, гордости за нашу державу и людей тех лет! Печально, что те, кто не был связан с теми годами, пишут сегодня такие слова, а ветераны сидят на трибунах с гордо поднятой головой!", — отметила одна из пользователей.

Судя по всему, мнение Шепелева сочли настолько оскорбительным, что ему предложили покинуть Россию, раз он не разделяет взгляды большинства. Весомая часть подписчиков Дмитрия призналась, что кумир их разочаровал.