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Супруга Виторгана сорвалась из-за «недоразвитого ребенка»

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У Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик подрастают две дочери – трехлетняя Этель и двухлетняя Клара.

Супруги живут душа в душу уже долгие годы. Несмотря на солидный возраст, пара решилась на рождение детей. Девочки появились на свет с разницей в год, и родители души не чают в своих крошках. Ирина Млодик часто общается с подписчиками личного блога и иногда спрашивает их мнение по поводу воспитания детей.

На днях супруга Эммануила Виторгана опубликовала видео с Этель, на котором девочка мило болтает и рисует. Продюсер уточнила, что, по мнению мам, должны делать малыши в три года. Однако, как оказалось, ответы не удовлетворили жену артиста.

Ирина Млодик взорвалась из-за травли. Подписчики негативно высказались по поводу умственных способностей Этель. Например, некоторым показалось, что малышка неважно разговаривает для своего возраста, а также не умеет различать цвета, что тоже плохо.

Супруга Эммануила Виторгана заявила, что ее поразило то количество негатива, которое обрушилось на девочку. "Сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка", – написала Ирина Млодик. Продюсер не понимает, как некоторые мамы и бабушки смогли сделать вывод о способностях ребенка, даже его не зная.

Жена артиста пригрозила, что в следующий раз будет отправлять всех бестактных в бан. Также Млодик отметила, что была бы не против дать щелбан тем, кто посмел травить ее дочь.

Источник — dni.ru
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