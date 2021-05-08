Подведены итоги правления Путина страной

08.05.2021 | 09:15

7 мая 2000 года Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России. Прошел 21 год.

В пятницу, 7 мая, представитель "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев рассказал "Народным Новостям" об основных достижениях Владимира Путина на посту президента и о том, как он смог возродить сильное государство.

Главная заслуга Путина, по словам политика, единство разношерстного народа и вывод страны на первые места в мире. Владимир Владимирович уберег государство от катастрофы – его распада на множество независимых республик.

По мнению депутата, именно благодаря Путину удалось навести порядок и сохранить мир на территории Чеченской республики, а также воссоединить Россию с Крымом и Севастополем.

"Безусловно, также достижением является и восстановление единого правового пространства, потому что до прихода Владимира Владимировича Путина в четырех субъектах федерации были приняты законы, нарушающие Конституцию России. Восстановлено значение понятия социальное государство, которое было закреплено в 1993 году. Ведь до прихода Путина к власти месяцами не выплачивалась заработная плата, пенсии, фактически были сведены к нулю социальные гарантии. Льготы на бумаге существовали, но реально не реализовывались. Одна из важнейших заслуг Путина в том, что государство исполняет свои обязательства в полном объеме", — заявил Исаев.

Парламентарий назвал и еще один важный момент, которого удалось достичь благодаря Путину. В России больше не повторится дефолт подобный тому, что произошел в 1998 году.

Исаев считает, что нынешний президент сумел качественно подобрать людей, которые представляют РФ на мировом уровне. А сам Путин отлично ведет беседу с зарубежными политиками в полезном для России русле.

"До прихода Путина позиция России практически игнорировалась. Напомню ту же ситуацию в Югославии, когда вопреки мнению России было принято решение о бомбардировках Белграда, открытом вмешательстве НАТО во внутренние дела Югославии. На сегодняшний день это невозможно. Укрепление союза, в первую очередь, организации договоров о безопасности, который обеспечил военную защиту не только интересов России, но и наших ближайших союзников", — высказался Исаев.