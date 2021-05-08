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Подведены итоги правления Путина страной

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7 мая 2000 года Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России. Прошел 21 год.

В пятницу, 7 мая, представитель "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев рассказал "Народным Новостям" об основных достижениях Владимира Путина на посту президента и о том, как он смог возродить сильное государство.

Главная заслуга Путина, по словам политика, единство разношерстного народа и вывод страны на первые места в мире. Владимир Владимирович уберег государство от катастрофы – его распада на множество независимых республик.

По мнению депутата, именно благодаря Путину удалось навести порядок и сохранить мир на территории Чеченской республики, а также воссоединить Россию с Крымом и Севастополем.

"Безусловно, также достижением является и восстановление единого правового пространства, потому что до прихода Владимира Владимировича Путина в четырех субъектах федерации были приняты законы, нарушающие Конституцию России. Восстановлено значение понятия социальное государство, которое было закреплено в 1993 году. Ведь до прихода Путина к власти месяцами не выплачивалась заработная плата, пенсии, фактически были сведены к нулю социальные гарантии. Льготы на бумаге существовали, но реально не реализовывались. Одна из важнейших заслуг Путина в том, что государство исполняет свои обязательства в полном объеме", — заявил Исаев.

Парламентарий назвал и еще один важный момент, которого удалось достичь благодаря Путину. В России больше не повторится дефолт подобный тому, что произошел в 1998 году.

Исаев считает, что нынешний президент сумел качественно подобрать людей, которые представляют РФ на мировом уровне. А сам Путин отлично ведет беседу с зарубежными политиками в полезном для России русле.

"До прихода Путина позиция России практически игнорировалась. Напомню ту же ситуацию в Югославии, когда вопреки мнению России было принято решение о бомбардировках Белграда, открытом вмешательстве НАТО во внутренние дела Югославии. На сегодняшний день это невозможно. Укрепление союза, в первую очередь, организации договоров о безопасности, который обеспечил военную защиту не только интересов России, но и наших ближайших союзников", — высказался Исаев.

Источник — nation-news.ru
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Гость||

Куриные головы опять дорожают.

Гость||

По Конституции когда он стал президентом максимальный срок его полномочий ограничивался 8 годами. А оказывается можно сколько хочешь оставаться президентом такой очень управляемой страны.Тем более когда даже можно по телевизору рулить.Когда он последний раз куда- то выезжал для решения государственных вопросов за границу? Есть поговорка под лежащий камень вода не бежит.

Гость||

ДА,не было бы тЕБЯ,тЕБЯ.....

Гость||

Гость писал(a):

Куриные головы опять дорожают.
Тоже заметил. Это из-за бензина.

Гость||

Поэтому у страны кругом враги и недоброжелатели , а внутри болото.

Гость||

Для среднего класса просто ляпота.

Гость||

Молодец Ельцин,дело его живо и по сей день.

Гость||

Врагов и недоброжелателей у россии всегда было много. То, что Путин собрал страну и не дал ее развалить это факт, что вызывает визжание запада , да местных либералов(а по другому просто биомассой , которая готова западу задницу лизать) Эта биомасса хочет что-бы было как на Украине. Она не знает разрухи 90 х годов А эти дармоеды блогеры и т.д хотят ничего не делать , но жить как в Швейцарии. Чемодан, вокзал и вперёд, их там очень ждут мётла и лопата

Гость||

Состояние устойчивой заурядности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Страна встала с колен.
А раньше, значит, на коленях была..

Гость||

Врагов и недоброжелателей у россии всегд

Да,жУЛЬЮ живётся отлично.....(лишь бы не было войны)

Имя: Гость
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