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Малышева предложила пенсионерам худеть, как жителям блокадного Ленинграда

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Известная телеведущая Елена Малышева дала совет российским пенсионерам и пожалела.

На доктора медицинских наук обрушилась волна критики после публикации врачом комментария в социальной сети Instagram, сообщает издание «Подъем».

Малышева посоветовала пенсионерам худеть, как блокадники. Телеведущая решила пропиарить свой курс похудения, однако в комментарии к ее сообщению пришла пожилая женщина, которая пожаловалась на дороговизну курса и свою слишком низкую пенсию.

Елена Васильевна рекомендовала пенсионерке не жаловаться на отсутствие денег, а задуматься о своем питании. По мнению Малышевой, для того чтобы иметь лишний вес - нужной много и калорийно есть.

Телеведущая призвала не жалеть себя и напомнила о том, что в блокадном Ленинграде полных людей не было. Эти слова Малышевой не нашли поддержки у интернет-пользователей. Россияне упрекнули телеведущую в кощунстве.

Буквально за несколько часов под публикацией собралось больше сотни негативных отзывов и Малышева удалила свой пост без объяснения причин.

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Гость||

Она патриот, это не оскорбление ветеранов, она же только как лучше делает для единения России.

Имя: Гость
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