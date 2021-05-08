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«Будьте прокляты»: Ольга Орлова позволила себе лишнее

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Ведущая шоу "Дом-2" пожаловалась на критику россиян. Ольга Орлова выплеснула нахлынувшие эмоции.

Негатив в соцсетях давно перестали удивлять многих людей, в том числе и звезд. А Ольга Орлова не готова мириться с неприятными комментариями, которые россияне оставляют под ее фотографиями. Знаменитость написала эмоциональный текст о том, как сильно ее раздражают злопыхатели.

"С одной стороны, хочется сказать — будьте счастливы. С другой — будьте прокляты!" — объявила Ольга Орлова всем, кто открыто недоволен ее контентом.

На днях певица опубликовала снимок вместе с сыном, душевно поздравив 20-летнего наследника с днем рождения. Кроме теплых пожеланий и добрых слов, артистке написали не самые приятные выражения. Именно это и довело Ольгу Орлову до такой степени ярости, что она отважилась ответить негативом на негатив.

"И почему вообще незнакомый человек может позволить себе написать гадость?!" — возмутилась инстадива.

Подписчики поддержали Ольгу Орлову и дали ей наставления на будущее. Многие посоветовали звезде поберечь нервы и блокировать профили ненавистников. "Счастливые люди не злые, не обращайте внимания", "Человек как сосуд: чем наполнен, то и выплескивается!", "Олечка, это просто зависть, а от нее человек становится злым", "А зачем им сострадать? Сразу посылать лесом!" — выразились фанаты телеведущей.

Источник — dni.ru
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