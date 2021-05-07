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В России начинается массовая проверка дачников

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За соблюдение новых законов теперь будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты Росреестра будут использовать дроны уже в самое ближайшее время, заявил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Съемка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка», — цитирует Чаплина «Российская газета».

С помощью беспилотных летательных аппаратов будет осуществляться контроль за использованием участков по назначению. Ведь согласно действующим законам в стране существуют разные категории земель.

Например, «ведение огородничества» подразумевает выращивание овощей. Однако на таком участке нельзя организовать автостоянку, построить склад или базу отдыха.

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Гость||

Привет дурачкам поведшимся на дачную амнистию !

Гость||

Дачников- к ответу!

Гость||

За одним дачником проследили уже с помощью дрона- и вона как вышло.

Имя: Гость
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