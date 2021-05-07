В России начинается массовая проверка дачников

07.05.2021 | 07:22

За соблюдение новых законов теперь будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты Росреестра будут использовать дроны уже в самое ближайшее время, заявил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Съемка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка», — цитирует Чаплина «Российская газета».

С помощью беспилотных летательных аппаратов будет осуществляться контроль за использованием участков по назначению. Ведь согласно действующим законам в стране существуют разные категории земель.

Например, «ведение огородничества» подразумевает выращивание овощей. Однако на таком участке нельзя организовать автостоянку, построить склад или базу отдыха.