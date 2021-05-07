Полезное

Лазарев и Малиновский сняли большое видео своих забав

Печать

Сергей Лазарев развеселил погрустневшего друга. Александр Малиновский оценил старания товарища.

Умопомрачительные путешествия Сергея Лазарева и Александра Малиновского закончились. Закадычные друзья разъехались по домам. Сейчас они с воодушевлением вспоминают беззаботное время, когда могли проводить вместе много времени, скрываясь от любопытных глаз фанатов в жарких странах.

Артисты подкрепляют воспоминания о приятных впечатлениях публикацией видео, которое сняли во время совместных забав. Александр Малиновский поделился впечатляющим роликом при участии Сергея Лазарева.

Товарищ певца заснял на камеру опасные развлечения в экстрим-парке "Explore". Малиновский был в очень приподнятом настроении, когда начинал запись, наблюдая за "булочками" артиста, который прыгал в пещере по воде. Однако к концу маленького приключения Александр остался разочарован и признался, что ему было скучно. Лазарев ехидно отметил, что Малиновский сам скучный, но понял, что этим только сильнее расстроил партнера по забавам.

Чтобы подбодрить верного друга, певец решил нарушить монолог Малиновского и влез в кадр. "Можно вставить... пять копеек своих?" — спросил Сергей Лазарев у товарища. Когда тот ответил согласием, певец скорчил гримасу и убежал прочь. Через несколько секунд после этого Александр Малиновский разразился хохотом, закончил снимать ролик и поспешил за ожидающим его товарищем.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте