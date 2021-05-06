В России ужесточили правила сбора грибов и ягод: вплоть до уголовного наказания

06.05.2021 | 08:18

Еще в июле 2020 года Минприроды РФ опубликовало два пpиказа, которые вступили в силу лишь с 2021 года.

Речь идет о правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (Приказ № 496) и о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (Приказ № 494). Они действуют с 1 января текущего года.

Согласно новым документам, россияне желающие собрать березовый сок, должны арендовать у государства участок леса. Касается нововведение только тех, кто собирается сок продавать. При этом действует еще ряд условий: собирать березовый сок можно только на участках зрелого леса, а начинать его заготовку только в том случае, если до плановой вырубки этого участка леса осталось не более 5 лет.

Похожая ситуация складывается теперь и со сбором грибов, ягод и орехов. Согласно приказу Минприроды РФ, граждане, которые собираются в дальнейшем продавать дары природы, должны арендовать участок леса. Если сбор осуществляется в личных целях, то это правило не действует. Правда заниматься «тихой охотой» надо так, чтобы не нанести вред природе.

Отдельно оговорен сбор ядовитых грибов, обладающих токсическим и наркотическим действием. За их сбор россияне могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Есть требование и по размерам грибов. Например, собирать лисички, шампиньоны, сыроежки, маслята, опята можно в том случае, если их шляпки больше 1,5 см в диаметре. Для сбора груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков, подосиновиков диаметр шляпки должен быть больше 2,5 см.