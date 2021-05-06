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В России ужесточили правила сбора грибов и ягод: вплоть до уголовного наказания

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Еще в июле 2020 года Минприроды РФ опубликовало два пpиказа, которые вступили в силу лишь с 2021 года.

Речь идет о правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (Приказ № 496) и о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (Приказ № 494). Они действуют с 1 января текущего года.

Согласно новым документам, россияне желающие собрать березовый сок, должны арендовать у государства участок леса. Касается нововведение только тех, кто собирается сок продавать. При этом действует еще ряд условий: собирать березовый сок можно только на участках зрелого леса, а начинать его заготовку только в том случае, если до плановой вырубки этого участка леса осталось не более 5 лет.

Похожая ситуация складывается теперь и со сбором грибов, ягод и орехов. Согласно приказу Минприроды РФ, граждане, которые собираются в дальнейшем продавать дары природы, должны арендовать участок леса. Если сбор осуществляется в личных целях, то это правило не действует. Правда заниматься «тихой охотой» надо так, чтобы не нанести вред природе.

Отдельно оговорен сбор ядовитых грибов, обладающих токсическим и наркотическим действием. За их сбор россияне могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Есть требование и по размерам грибов. Например, собирать лисички, шампиньоны, сыроежки, маслята, опята можно в том случае, если их шляпки больше 1,5 см в диаметре. Для сбора груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков, подосиновиков диаметр шляпки должен быть больше 2,5 см.

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Гость||

Скоро в постель начнут залазить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Есть требование и по размерам грибов. Например, собирать лисички, шампиньоны, сыроежки, маслята, опята можно в том случае, если их шляпки больше 1,5 см в диаметре. Для сбора груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков, подосиновиков диаметр шляпки должен быть больше 2,5 см.
Оборжешься

Гость||

Штангенциркуль Вам в помощь!

Гость||

Это звездец полный. Я собрал два камаза грибов и ягод для личного пользования, у меня семья большая и на зиму запасы делать буду.

Гость||

А ничего что у опят например 1,5-2 см в диаметре - это вполне нормальный размер? Люди выживают как могут, кто-то соленья со своего огорода продает, а кто прознал "грибные" места и имеет свой хоть и небольшой заработок с этого. У нас в стране целые организации вчерную зарплату сотрудникам платят, а тут государство хочет поиметь доход со старушек, которые несколько ведерок грибов или ягод в сезон продадут...

Гость||

Какой маразм!!!

Гость||

Кто это придумал - хоть раз в лесу был? Грибы-то вживую видел ? Ужас, даже стыдно за этих людей......... Кошмар....

Гость||

Досмеялись над мультиком "Чьи в лесу шишки"? Великое пророчество из детства

Гость||

мне стыдно что я живу в нашем дрявом государстве.

Гость||

Пензаиформ и придумал.

Мотовилов (гость)||

На фоне лавины удушающих дурацких законов - даже этот, вполне разумный, вызывает чувство неприятия.

Гость||

Поводок всё короче,ошейник туже,пайка меньше.

Гость||

Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать данные продукты, сообщили в министерстве.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. "Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - уточнили в пресс-службе.

По данным Минприроды, в ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. "Но это единичные случаи и они не действуют для всей России", - объясняет пресс-служба.

Мотовилов (гость)||

Так где же брехня? Какому официальному источнику теперь верить?

Имя: Гость
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