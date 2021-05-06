В России меняются правила оплаты больничного

06.05.2021 | 11:10

В Минтруде сообщили об изменении порядка оплаты больничных листов.

Все больничные с 2022 года станут электронными, а выплаты по ним будут начисляться автоматически по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет, сообщает URA.RU.

Новый закон меняет и порядок ответственности за своевременность оплаты больничного и точность расчетов. Теперь этим будут заниматься не работодатели, а Фонд социального страхования (ФСС).

Сотрудники теперь освобождены от подачи заявления, а выплаты будут начисляться автоматически.

Следующим шагом планируется отказ от бумажного больничного в пользу электронного. Это должно произойти уже до конца текущего года.