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Скорость все-таки снизят

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В стране уже не первый год идут споры о снижении разрешенной скорости в населенных пунктах. Речь идет о тех самых двадцати нештрафуемых километрах.

Власти услышали призывы активистов, общественных организаций и обычных россиян, и вернулись к обсуждению инициативы снизить с 20 до 10 км/ч нештрафуемого порога за превышение скорости.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что правительственная комиссия по безопасности движения во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поручило МВД и Минтрансу представить до 1 августа «согласованную позицию» по данному вопросу.

Параллельно стало известно мнение ряда депутатов Государственной думы РФ. Член комитета по транспорту Ирина Чиркова рассказала изданию «Подъём», что нововведение поможет уменьшить аварийность.

«Я могу это оценивать как водитель с большим стажем и как мама. Нештрафуемый порог в 20 км/ч — это, конечно, много. 40 км/ч и 60 км/ч, 60 км/ч и 80 км/ч — это большая разница. Когда было увеличение до 20 км/ч, мне это не очень нравилось как человеку, который переживает за пешеходов и за аварийность на наших дорогах».

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Гость||

Обычные россияне-это КТО?

Гость||

Я за, если сотрудники полиции и депутаты и их родственники тоже будут выполнять правила.

Гость||

Вон чего захотел.

Гость||

Для этого нужно переезжать жить в другую страну,ну например в Бразилию.Будучи призидентом Медведев летал в эту страну и опоздал на встречу,так как думали наши органиизаторы встечи,что когда поедут с аэропорта в резиденцию,то улицы по каким будет двигаться кортеж будут перекрываться ,как в России. Оказываетя ничего подобного ,движение на общих основаниях.Вышел конфуз.

Гость||

Дороги зделайте без ям и тогда не какой аварийности не будет

Гость||

Может Вам качественные и доступные автомобили производить или закупать такие у побежденной германии или у загнивающего запада?

Гость||

Давно пора это сделать, только почему-то секретарь единороссов Турчак недавно высказался против. А погибают люди.

Гость||

Нештрафуемый барьер - это вообще бред, отсутствие здравого смысла. Есть ограничение скорости, его превышение должно приводить к штрафу, зачем лишние хитрости?

А к текущему продолжению дел надо добавить, что сейчас при превышении скорости на 39 км/ч водитель заплатит всего 250р. То есть можно гонять по городу строчку, ну а если поймают заплатишь 250р и гоняй дальше. Это разные нормально?

Имя: Гость
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