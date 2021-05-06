Скорость все-таки снизят

06.05.2021 | 08:45

В стране уже не первый год идут споры о снижении разрешенной скорости в населенных пунктах. Речь идет о тех самых двадцати нештрафуемых километрах.

Власти услышали призывы активистов, общественных организаций и обычных россиян, и вернулись к обсуждению инициативы снизить с 20 до 10 км/ч нештрафуемого порога за превышение скорости.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что правительственная комиссия по безопасности движения во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поручило МВД и Минтрансу представить до 1 августа «согласованную позицию» по данному вопросу.

Параллельно стало известно мнение ряда депутатов Государственной думы РФ. Член комитета по транспорту Ирина Чиркова рассказала изданию «Подъём», что нововведение поможет уменьшить аварийность.

«Я могу это оценивать как водитель с большим стажем и как мама. Нештрафуемый порог в 20 км/ч — это, конечно, много. 40 км/ч и 60 км/ч, 60 км/ч и 80 км/ч — это большая разница. Когда было увеличение до 20 км/ч, мне это не очень нравилось как человеку, который переживает за пешеходов и за аварийность на наших дорогах».