«Скоро все узнаете!» Киркоров поставил под сомнение честность результатов шоу «Маска»

06.05.2021 | 07:24

2 мая на канале НТВ состоялся финал второго сезона шоу "Маска". Его победителем стал молодой певец JONY. Но вот насколько этот результат был на самом деле неожиданным для жюри?

Третье место в телепроекте заняла Юлия Паршута. Вторым был оперный певец Юсиф Эйвазов, А первое место занял Джахид Афраил оглы Гусейнли, он же певец Джони (Jony). Хотя, как известно, было много версий того, кто же скрывается под маской Крокодила. Думали, например, что это Соколовский, Алексеев, Нилетто, Зацепин, Газманов...

Стремительный взлет Джони не может не удивлять. Параллельно с шоу канала НТВ "Маска", на конкурирующей "России" шла программа "Ну ка, все вместе! "Готовила оба проекта компания "Вайт медиа". Так вот, Джони выступал и там, и там. А потом стал и призером "Маски".

Два года назад артист в Баку на фестивале "Жара" стал лучшим в номинации "Прорыв года". Тогда же, вероятно, его и заприметил падких на юных и талантливых Филипп Киркоров. А за два дня до финала "Маски" на премии Cosmopolitan Man Awards король российской эстрады и вовсе неожиданно назвал Джони лучшим в стране молодым певцом сегодня.

На вопрос о своих фаворитах Киркоров ответил так: "Мне нравятся братишка Лазарев, Дима Билан, Александр Петров, но номер один для меня из молодых артистов – это Джони. Это будущая суперзвезда. Он уже звезда! Вы даже не представляете, какой это артист! Об этом вы скоро все-все узнаете!"

Стремительный взлет Джони не может не удивлять. Параллельно с шоу канала НТВ "Маска", на конкурирующей "России" шла программа "Ну ка, все вместе! "Готовила оба проекта компания "Вайт медиа". Так вот, Джони выступал и там, и там. А потом стал и призером "Маски".

Два года назад артист в Баку на фестивале "Жара" стал лучшим в номинации "Прорыв года". Тогда же, вероятно, его и заприметил падких на юных и талантливых Филипп Киркоров. А за два дня до финала "Маски" на премии Cosmopolitan Man Awards король российской эстрады и вовсе неожиданно назвал Джони лучшим в стране молодым певцом сегодня.

Прошло совсем немного времени, и, действительно, про Джони все узнали – благодаря победе в шоу "Маска". Знал ли Киркоров заранее о том, кто станет победителем популярного шоу или просто так случайно совпало, что он больше всего нахваливал накануне именно Джони – вопрос риторический...