Регионы вводят новые меры поддержки семей

06.05.2021 | 11:50

Кроме поддержки от федеральной власти, жители различных субъектов РФ могут рассчитывать на помощь от регионов.

Например, в Пензенской области новые льготы будут распространяться на музыкальных работников и логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов.

В области установлены выплаты в размере 35 тысяч рублей каждому новому сотруднику ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства. Раньше на подобную помощь могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет, сообщает URA.RU.

В Еврейской автономной области увеличен перечень медицинских работников, которые имеют право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей. на нее могут рассчитывать специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Основное условие - стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

В Вологодской области из-за нехватки сельских педагогов увеличили финансовую поддержку учителей. Молодых специалистов привлекают единовременной выплатой в размере от 100 до 500 тысяч рублей.