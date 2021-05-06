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Регионы вводят новые меры поддержки семей

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Кроме поддержки от федеральной власти, жители различных субъектов РФ могут рассчитывать на помощь от регионов.

Например, в Пензенской области новые льготы будут распространяться на музыкальных работников и логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов.

В области установлены выплаты в размере 35 тысяч рублей каждому новому сотруднику ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства. Раньше на подобную помощь могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет, сообщает URA.RU.

В Еврейской автономной области увеличен перечень медицинских работников, которые имеют право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей. на нее могут рассчитывать специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Основное условие - стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

В Вологодской области из-за нехватки сельских педагогов увеличили финансовую поддержку учителей. Молодых специалистов привлекают единовременной выплатой в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Источник — ura.news
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