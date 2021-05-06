Рассаду на подоконнике назвали опасной для людей

Эксперт предупредила россиян о негативной стороне выращивания рассады в домашних условиях.
В интервью журналисту телеканала «Звезда», цветовод Татьяна Жашкова рассказала об опасности рассады, которую держат на подоконнике, из-за содержащихся в удобрениях нитратов.
«Если на балконе [выращивать], то можно, если будет солнечный свет. Если света не будет, то нельзя, потому что они расти хорошо не будут», — заявила специалист.
По мнению Жашковой, для роста рассады без достаточного количества солнечного света придется постоянно использовать удобрения.
«Все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника — непонятно», — указала цветовод.
С подоконника не на столько отрава как из супермаркета . Так что эта пропаганда ,а не забота о нас . Лучше б занялись тем что нам через супермаркеты подсовывают