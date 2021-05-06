Рассаду на подоконнике назвали опасной для людей

06.05.2021 | 17:00

Эксперт предупредила россиян о негативной стороне выращивания рассады в домашних условиях.

В интервью журналисту телеканала «Звезда», цветовод Татьяна Жашкова рассказала об опасности рассады, которую держат на подоконнике, из-за содержащихся в удобрениях нитратов.

«Если на балконе [выращивать], то можно, если будет солнечный свет. Если света не будет, то нельзя, потому что они расти хорошо не будут», — заявила специалист.

По мнению Жашковой, для роста рассады без достаточного количества солнечного света придется постоянно использовать удобрения.

«Все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника — непонятно», — указала цветовод.