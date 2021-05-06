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Пригожину пришлось защищать «парик» Валерии

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Певица Валерия и ее семья собрались на празднование крестин новорожденной внучки Селин. Поклонники обсуждают фото.

С певицы Валерии сорвали маску. А вернее – парик. В ненатуральности ее волос уверены подписчики "Инстаграм" мужа артистки. К дискуссии на тему искусственной шевелюры привело недавнее фото звезды, на котором она в очередной раз предстала с не меняющейся годами прической. Один и тот же образ Валерии привел ее фанатов к логичной мысли – не парик ли это, и не лысая ли она на самом деле.

Действительно, 53-летняя эстрадная певица на каждой фотографии демонстрирует идеальную укладку. Жена продюсера Иосифа Пригожина не меняется уже много лет.

Свежее фото опубликовал продюсер в своем аккаунте. В кадре предстали члены звездной семьи – сама певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и их сын Арсений Шульгин с супругой Лианой. Семья собралась на крестины новорожденной внучки артистки – четырехмесячной Селин.

Поклонники наперебой принялись поздравлять семейство с важной датой. Не обошлось без критики. Здесь то злые языки и зацепились за образ Валерии.

"Накладка, видно же"; "Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена?"; "С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?" – написали злопыхатели.

Иосиф Пригожин не смог пройти мимо такого хамства и защитил любимую жену. Он заявил, что Мирей Матье тоже носит одну и ту же прическу, это называется стиль и индивидуальность.

Источник — dni.ru
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Гость||

Пусть Шрек не лукавит, волосенки у нее всегда были очень жиденькие, так что тут все честно, парик.

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