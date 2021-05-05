Полезное

Сходит с ума: психическое состояние дочери Даны Борисовой вызывает опасение

Печать

Дана Борисова всерьез обеспокоена психическим здоровьем наследницы. Она призналась, что Полина совсем перестала себя контролировать.

Телеведущая поделилась наболевшим в своем инстаграм-аккаунте. Ранее дочь Даны Борисовой изрезала себе тело. Полина сначала свалила содеянное на собаку, но звезда поняла, что это ложь и обратилась за помощью к специалистам.

Знаменитость сообщила, что девочку положили в больницу. Медики поведали, что произошедшее может быть связано с паническими атаками. Подросток наносила себе увечья не только дома, но и в школе.

Дана Борисова призналась, что уже сходит из-за проблем с дочерью с ума. Она добавила, что сейчас состояние наследницы удалось стабилизировать. Теледива выразила благодарность врачам и учителям. Девочке помогли психологи, и она познакомилась с пациентами клиники с подобными проблемами.

Отметим, что у ведущей трудные отношения с дочерью. В 2020 году Полина переехала жить к отцу – Максиму Аксенову. Подросток ушла от звездной матери со скандалом, обвинив ее в употреблении наркотиков. Недавно девочка рассказывала, что активно играет на гитаре и изучает иностранные языки.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте