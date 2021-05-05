Сходит с ума: психическое состояние дочери Даны Борисовой вызывает опасение

05.05.2021 | 15:33

Дана Борисова всерьез обеспокоена психическим здоровьем наследницы. Она призналась, что Полина совсем перестала себя контролировать.

Телеведущая поделилась наболевшим в своем инстаграм-аккаунте. Ранее дочь Даны Борисовой изрезала себе тело. Полина сначала свалила содеянное на собаку, но звезда поняла, что это ложь и обратилась за помощью к специалистам.

Знаменитость сообщила, что девочку положили в больницу. Медики поведали, что произошедшее может быть связано с паническими атаками. Подросток наносила себе увечья не только дома, но и в школе.

Дана Борисова призналась, что уже сходит из-за проблем с дочерью с ума. Она добавила, что сейчас состояние наследницы удалось стабилизировать. Теледива выразила благодарность врачам и учителям. Девочке помогли психологи, и она познакомилась с пациентами клиники с подобными проблемами.

Отметим, что у ведущей трудные отношения с дочерью. В 2020 году Полина переехала жить к отцу – Максиму Аксенову. Подросток ушла от звездной матери со скандалом, обвинив ее в употреблении наркотиков. Недавно девочка рассказывала, что активно играет на гитаре и изучает иностранные языки.