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Неконтролируемая китайская ракета упадет на Землю между 8 и 10 мая

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Стало известно, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется, передает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Он подчеркнул, что, согласно информации Космического командования, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая.

По словам Ховарда, точное место можно будет определить за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно из-за скорости объекта.

«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим. «Лента.ру»). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — рассказал телеканалу ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

При этом, как сообщает «Интерфакс», накануне в «Роскосмосе» заявили, что китайская ракета не представляет опасности для России.

Источник — lenta.ru
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Гость||

на кремль

Гость||

Пусть упадет на общагу Ленина д.45,у меня там ни кого нет ,а денег на квартиру китайцы мне дадут.

Гость||

опять китаёзи...

Гость||

Ковид не сработал, нате вам ракету.

Гость||

Китайцы, корейцы скоро тоже полетят. С нетерпением жду когда чукчи, эвенки полетят.

Имя: Гость
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