Борющаяся с неизлечимым заболеванием Тодоренко попала в больницу

05.05.2021 | 14:31

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко попала в больницу и рассказала об этом в Instagram-сторис. Она сообщила, что проведет ночь на 5 мая в медучреждении.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — отметила телеведущая, при этом не раскрыв причины госпитализации. Позже Тодоренко опубликовала фотографию, сделанную на больничной койке.

«Все будет хорошо!!!» — подписала она снимок.

В марте Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. 30-летняя знаменитость записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»). Она показала, что из-за этого у нее появилось белое пятно на колене.

Ранее Тодоренко признавалась, что очень сожалеет, что оставила ребенка одного дома. Маленький Миша заболел, и теледива корила себя за то, что не уследила за крохой, а сама оказалась за тысячи километров от малыша.