В Госдуме заявили о новом виде помощи для семей

02.05.2021 | 10:30

Государство старается усилить меры социальной поддержки населения.

В рамках очередного вида помощи, Государственной думой РФ рассматривается вопрос о еще одном способе использования средств материнского капитала.

Консультации по этому поводу уже проводят члены фракции «Единой России», рассказала изданию URA.RU депутат партии Светлана Бессараб.

«Единая Россия» рассматривает возможность использовать средства маткапитала на покупку автомобиля отечественного производства для многодетной семьи. Очень много семей просят именно о такой возможности», — сообщила Бессараб.

По мнению парламентария, личное транспортное средство позволит всем членам многодетной семьи вместе выезжать на отдых, природу или в магазин за покупками.

Напомним, с 1 мая многодетные семьи в России получили новую льготу. Теперь они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. А ранее правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала,