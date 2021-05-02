Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 мая 2021|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

Полезное

В Госдуме заявили о новом виде помощи для семей

Печать

Государство старается усилить меры социальной поддержки населения.

В рамках очередного вида помощи, Государственной думой РФ рассматривается вопрос о еще одном способе использования средств материнского капитала.

Консультации по этому поводу уже проводят члены фракции «Единой России», рассказала изданию URA.RU депутат партии Светлана Бессараб.

«Единая Россия» рассматривает возможность использовать средства маткапитала на покупку автомобиля отечественного производства для многодетной семьи. Очень много семей просят именно о такой возможности», — сообщила Бессараб.

По мнению парламентария, личное транспортное средство позволит всем членам многодетной семьи вместе выезжать на отдых, природу или в магазин за покупками.

Напомним, с 1 мая многодетные семьи в России получили новую льготу. Теперь они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. А ранее правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала,

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ura.news
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте