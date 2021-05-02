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Показывающая непристойные жесты Лариса Гузеева назвала россиян «Шариковыми»

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Телеведущая нашла новый повод оскорбить окружающих. Лариса Гузеева устроила в Сети переполох.

Звезды тесно общаются не только на светских вечеринках и концертах, но и в социальных сетях. Порой они спорят в комментариях к публикациям, но чаще поддерживают друг друга, подогревая интерес фанатов.

На днях Лера Кудрявцева разместила в инстаграм-аккаунте пост о том, как ее раздражают люди, которые громко и долго общаются по телефону во время передвижения в поезде. Лариса Гузеева присоединилась к негодованию коллеги и разнесла россиян в пух и прах.

"Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых", — написала телеведущая популярной блондинке. За сутки этот комментарий набрал более трех тысяч лайков. Многие разделили позицию звезды шоу "Давай поженимся!" и продолжили мысль Ларисы Гузеевой новыми гневными выражениями о тех, кто любит эмоционально общаться в общественном транспорте.

Однако нашлись и те пользователи Сети, которые с презрением отнеслись к позиции скандальной телеведущей. "Вы тоже, хочу сказать, не подарок!", "Просто уж чересчур вы нежные, вы в плацкарте проехались бы обе", "А вы сами-то Лариса болтали б тоже так же. Уверена на 100%!", "Так и Вы себя ведете как торговка на базаре. Так что уж точно не Вам судить", — ответили Ларисе Гузеевой недовольные россияне.

Ранее телеведущая на своей странице в "Инстаграм" поделилась провокационной фотографией. На снимке она выглядит совсем юной и сидит на кухне со своей звездной приятельницей Александрой Яковлевой. Девушки веселятся, а телеведущая показывает на камеру непристойный жест.

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Источник — dni.ru
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