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«Любовь моя»: в свой день рождения Киркоров раскрыл чувства к Бузовой

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Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. Многие коллеги поспешили поздравить поп-короля отечественной эстрады.

Поклонники долго ждали теплых слов в адрес друга и от Ольги Бузовой. Наконец - это свершилось. Дива опубликовала трогательно послание. "Мой король", – обратилась она к нему и поблагодарила за то, что он есть.

"Спасибо, любовь моя", – быстро ответил Филипп Киркоров. "Люблю тебя", – написала поющая ведущая. Увиденное всполошило многих пользователей Сети. Отношения звезд давно не дают покоя поклонникам. Многие подозревают, что между ними что-то может быть, другие же смеются над первыми и отрицают все.

Позднее дива поделилась еще несколькими фотографиями. На них она танцует страстный танец с поп-королем на фоне вертолета. "Мы идеальные", – подписала Ольга Бузова. Публика бурно отреагировала на признания артистов в чувствах. Подписчики активно присоединились ко всем добрым словам, сказанным в адрес Филиппа Бедросовича и оставили ему множество пожеланий.

"Вы красивые очень", "Какие чувства! Прекрасно", "А может уже свадьбу сыграете?", "Вы хорошая пара", "Какой огонь между вами", "Ух, страсть", "Может они все-таки вместе?", "Красивые люди, красивая пара", "О, уже и в любви признаются", "Классные", "Иконы", "Шоу-бизу не хватает вашей свадьбы", – писали поклонники.

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Источник — dni.ru
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