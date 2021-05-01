Раскрыта загадка происхождения стеклянных шариков из СССР

01.05.2021 | 19:28

Практически у каждого ребенка, кто жил во времена СССР, среди игрушек можно было найти абсолютно гладкие стеклянные шарики разных цветов.

Встречались прозрачные, синие, зеленые, коричневые, но особым спросом пользовались ярко синие или красные.

Все дети любили в них играть, но никто из них даже не догадывался, откуда они берутся. Каждый шарик выменивался на какую-либо игрушку или покупался за несколько копеек, но в продаже в магазинах их нельзя было найти.

Считалось огромной удачей найти стеклянный шарик в песочнице или под скамейкой. А обладатель горстки разноцветных безделушек на долгое время становился королем детворы.

Среди ребят ходило множество баек и слухов о происхождении и назначении заветных шариков. Одни считали, что это части пневматических баллончиков, кто-то предполагал, что их используют при обработке деталей на предприятиях.

Так или иначе, но происхождение шариков действительно связано с производством. Более того, их заготавливают и по сей день. Шарики участвуют в технологическом процессе при производстве стекловолокна. Например, в качестве сырья шарики используются на одном из российских предприятий.