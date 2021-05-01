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Поклонники могут увидеть Жанну Фриске с другой стороны благодаря редким фото

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Поклонники признались, что такой Жанну Фриске они еще не видели.

В пятницу, 30 апреля, день рождения отмечала мать Жанны Фриске Ольга Владимировна. Сестра певицы Наталья разместила в "Инстаграм" несколько снимков родительницы и оставила трогательное поздравление. Она пожелала матери здоровья и долголетия. "Сделаю все, чтобы ты была счастлива", – пообещала Наталья.

На некоторых снимках поклонники увидели юную Жанну: как она гуляла с матерью и сестрой, летала с ними в самолете, лепила на кухне пельмени. "Такая обычная, домашняя", – заметили интернет-пользователи, для которых Фриске была только яркой звездой шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что Наталья довольно часто вспоминает сестру публично, за что ее начали критиковать. Мол, Фриске-младшая лишь хочет привлечь внимание к себе. Например, в прошлом году народ был готов забросать помидорами Наталью, которая исполнила песню Жанны на закрытой вечеринке.

Ранее сестра Жанны Фриске сообщила о больших переменах. Наталья рассказала, что первый раз за 20 лет в апартаментах семьи начался ремонт. Семья решила обновить все в шикарном доме в районе Балашихи, который был куплен на рассвете карьеры певицы.

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Источник — dni.ru
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