Перенесшая тяжелую болезнь 86-летняя Фрейндлих удостоилась награды от президента

01.05.2021 | 16:19

Алиса Фрейндлих, которая зимой переболела ковидом, начала появляться на публике.

В канун Нового года Алиса Фрейндлих заставила волноваться как близких, так и поклонников. Информация о госпитализации 86-летней актрисы быстро распространилась. Когда артистка, заразившаяся коронавирусом, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вся страна молилась за ее здоровье.

Вскоре организм Алисы Бруновны справился с инфекцией, и она пошла на поправку. Однако восстановительный процесс был долгим. Только в начале февраля врачи сообщили, что Фрейндлих полностью выздоровела. Артистка покинула медучреждение 12-го числа последнего месяца зимы.

Специалисты говорили о том, что актрисе предстоит долгая реабилитация. Возможно, несколько месяцев хватило Алисе Бруновне, чтобы окончательно окрепнуть, ведь на новых афишах Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова уже указана ее фамилия.

Поклонники с нетерпением ждали, когда Фрейндлих вновь появится на публике. Увидев новую фотографию артистки, взбудораженные интернет-пользователи начали наперебой писать добрые слова в ее адрес: "Господи, слава Богу! Жива и здорова!", "Спасибо за ваш талант", "Любимая, непревзойденная".

Речь идет о снимке, который накануне появился в инстаграм-аккаунте БДТ. На нем запечатлена Алиса Фрейндлих, держащая в руках государственную награду. Пресс-служба театра сообщила, что народная артистка СССР была удостоена Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.